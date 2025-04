BF International firmato l' accordo quadro per lo sviluppo di un progetto agricolo sostenibile in Senegal

International Best Fields Best Food Limited (BFI) – società ad alto contenuto tecnologico che fa capo a BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano – annuncia la firma di un Memorandum of Understanding con la Municipalità di Kaour, con l'obiettivo di sviluppare un innovativo progetto agricolo sostenibile nel paese africano. L'accordo è stato firmato dall'Amministratore Delegato di BFI, Federico Vecchioni, dal sindaco della Municipalità di Kaour, Seckou Ndiaye, alla presenza dell'Ambasciatrice d'Italia in Senegal, Caterina Bertolini e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e dell'Allevamento della Repubblica della Repubblica del Senegal, Mabouba Diagne. La firma fa seguito all'accordo strategico con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e dell'Allevamento della Repubblica del Senegal – Mabouba Diagne – siglato lo scorso 17 gennaio che ha l'obiettivo di sviluppare un innovativo progetto agricolo sostenibile in diverse aree del paese africano.

