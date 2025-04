Bessent ' Wall Street è cresciuta ora tocca a risparmiatori'

Wall Street è diventata più ricca che mai e può continuare a crescere e prosperare. Ma per i prossimi quattro anni, l'agenda di Trump si concentrerà sui risparmiatori. È il turno di Main Street". Lo ha detto il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Quotidiano.net - Bessent, 'Wall Street è cresciuta ora tocca a risparmiatori' Leggi su Quotidiano.net è diventata più ricca che mai e può continuare a crescere e prosperare. Ma per i prossimi quattro anni, l'agenda di Trump si concentrerà sui. È il turno di Main". Lo ha detto il segretario al Tesoro americano Scott

Dazi, le Borse alla prova negoziati. Wall Street ha già perso un anno di rally - icano Scott Bessent, un uomo di finanza, per dieci anni alla corte di George Soros, finora visto come un alleato dall’establishment di Wall Street, ha il telefono che squilla da giorni ... (ilmessaggero.it)

Usa, il segretario al Tesoro Scott Bessent affossa i futures di Wall Street: recessione? Non lo escludo - dopo che il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha spiegato di non essere preoccupato per un ribasso del mercato, nonostante il recente periodo difficile per Wall Street. «Sono nel settore degli ... (milanofinanza.it)