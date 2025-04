Berrettini-Musetti Atp Montecarlo 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno negli ottavi di finale dell'Atp Montecarlo 2025.Berrettini nel turno precedente ha avuto la meglio in rimonta (2-6, 6-3, 7-5) sul numero 2 al mondo e numero 1. Europa.today.it - Berrettini-Musetti, Atp Montecarlo 2025: a che ora e dove vederla in diretta Leggi su Europa.today.it Una grande sfida da non perdere. Domani, giovedì 10 aprile, non prima delle 13:20, Matteoe Lorenzosi sfideranno negli ottavi di finale dell'Atpnel turno precedente ha avuto la meglio in rimonta (2-6, 6-3, 7-5) sul numero 2 al mondo e numero 1.

