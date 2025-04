Oasport.it - Berrettini elogia Sinner: “È il più forte: quando tornerà, sarà come prima”

Matteoha cominciato con il piede giusto la parte di stagione dedicata alla terra rossa, raggiungendo gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2025 dopo aver battuto in rimonta al secondo turno Alexander Zverev. 2-6 6-3 7-5 il punteggio in favore del romano, che ha eliminato a sorpresa latesta di serie del seeding regalando inoltre a Jannikla certezza di presentarsi a Roma da numero uno al mondo.“Ci siamo sentiti con Jannik un po’ di settimane fa. Abbiamo avuto grande rispetto tra noi, un rapporto di grande rispetto reciproco. Poi certo ognuno fa il suo lavoro. In questo momento penso che sia giusto lasciarlo alla sua famiglia e ai suoi affetti“, rivela il finalista di Wimbledon 2021 ai microfoni di Sky Sport dopo la prestigiosa vittoria sul tedesco numero 2 ATP.