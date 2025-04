Bergamo a BikeUp 2025 tutte le bici special | dalle cargo alle elettriche alimentate ad idrogeno

bici elettrica alimentata ad idrogeno, che consuma soli 20 cl di acqua al posto della corrente, a BikeUp 2025, il festival della mobilità elettrica e sostenibile che si terrà a Bergamo dall'11 al 13 aprile. Oltre all’ultima frontiera di quello che è un mercato in forte espansione, spazio anche alla mobilità inclusiva con tandem e velocipedi per tutte le abilità, e grande attenzione alle cargo bike, con test ride di marchi importanti. Ma ci saranno anche un’area kids, uno spazio dedicato ai test di prova di guida per i veicoli elettrici, un focus artigiano sulle biciclette realizzate ‘su misura’, stand delle destinazioni turistiche che offrono percorsi e servizi dedicate alle due ruote. E poi la gastronomia, tutta bergamasca in piazza Dante, e due punti ristoro aggiuntivi in piazza Matteotti e Largo Gavazzeni. Ilgiorno.it - Bergamo, a BikeUp 2025 tutte le bici special: dalle cargo alle elettriche alimentate ad idrogeno Leggi su Ilgiorno.it Ci sarà anche laelettrica alimentata ad, che consuma soli 20 cl di acqua al posto della corrente, a, il festival della mobilità elettrica e sostenibile che si terrà adall'11 al 13 aprile. Oltre all’ultima frontiera di quello che è un mercato in forte espansione, spazio anche alla mobilità inclusiva con tandem e velocipedi perle abilità, e grande attenzionebike, con test ride di marchi importanti. Ma ci saranno anche un’area kids, uno spazio dedicato ai test di prova di guida per i veicoli elettrici, un focus artigiano sulleclette realizzate ‘su misura’, stand delle destinazioni turistiche che offrono percorsi e servizi dedicatedue ruote. E poi la gastronomia, tutta bergamasca in piazza Dante, e due punti ristoro aggiuntivi in piazza Matteotti e Largo Gavazzeni.

