Sport.quotidiano.net - Beppe Caso: "Modena, orgoglio e determinazione verso i playoff di Serie B"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ti siedi accanto a lui per una chiacchierata e subito capisci che quella buona impressione che avevi avuto sei mesi fa, nel giorno della sua presentazione, era giusta. Faccia pulita da bravo ragazzo quale è e parole mai sopra le righe, anzi sempre ragionate, dalle quali traspare l’di vestire la casacca gialloblù,ricorda subito il passaggio in canarino l’ultimo giorno del mercato: "Diciamo pure ultimo minuto, fortuna che la penna per firmare funzionava.è stata una scelta che avrei comunque fatto con convinzione, perchè tutti, nel nostro mondo, guardando da fuori questa società, ne hanno grande ammirazione". Per lei una stagione all’inizio non facile. "Ero partito senza preparazione, non avevo la forma giusta ma ho lavorato e sono sempre andato in crescendo e mi sento a mio agio in campo e fuori".