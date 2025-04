Benevento incendio a Lungosabato Bacchelli | sgomberati due stabili

Benevento Ordinanza urgente per chiudere finestre e serrande nel raggio di 500 metri. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine In merito al rogo che si è sviluppato presso il . ContinuaL'articolo Benevento, incendio a Lungosabato Bacchelli: sgomberati due stabili proviene da Fremondoweb.

Incendio a Benevento, deposito di un negozio sanitario in fiamme - Attimi di paura intorno alle 17 di questo pomeriggio nel quartiere Santa Maria degli Angeli, dove un violento incendio è divampato all’interno ... (msn.com)

Incendio in attività sul Lungosabato Bacchelli, vigili al lavoro da ore: chiuse strade d'accesso - Un vasto incendio che ha colpito un deposito commerciale situato in via Bacchelli, a Benevento, ha provocato una enorme nube di fumo nero ancora ben visibile in città. Nonostante il rogo sia stato dom ... (informazione.it)

Benevento, a fuoco deposito di una sanitaria sul Lungosabato Bacchelli - Paura questo pomeriggio al quartiere Santa Maria degli Angeli di Benevento, a pochi metri dal ponte sul fiume Sabato che collega con il Rione Libertà. Per cause in corso di accertamento – probabilment ... (informazione.it)