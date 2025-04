Bella Hadid e quella tendenza ballerine che divide il web

ballerine sono la rivelazione tra le calzature più di tendenza degli ultimi anni. Hanno scalato l'olimpo fino a raggiungerne la vetta, affermandosi come le scarpe flat più versatili e cool della primavera estate 2025. Ma c'è un modello, un ibrido tanto audace quanto irresistibile, che sta conquistando i guardaroba delle celebrity, dividendo il web: le ballerine comode (e dall'aspetto) come sneaker. Fanno della praticità il loro unico credo, con un'estetica ibrida che conquista con originalità. C'è chi le ama e chi le odia. Ma dal momento che sono state avvistate ai piedi di Bella Hadid, Dua Lipa e Chloë Sevigny è ormai certo che diventeranno presto virali.Bella Hadid e quelle ballerine comode ma coolBella Hadid è la vera paladina delle ballerine sneaker per la stagione 2025.

