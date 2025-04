Belen Rodriguez fa una dedica a Santiago per il compleanno | “Grazie per avermi resa mamma per la prima volta”

Belen Rodriguez ha fatto gli auguri a suo figlio. "Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te" scrive la conduttrice a corredo del post dedicato a Santiago. Leggi su Fanpage.it Con un lungo messaggio condiviso sul suo profilo Instagram,ha fatto gli auguri a suo figlio. "Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te" scrive la conduttrice a corredo del postto a

Belen Rodriguez fa una dedica a Santiago per il compleanno: "Grazie per avermi resa mamma per la prima volta". Belen, dolce dedica per il compleanno del figlio Santiago: il gesto dell’ex ‘nemica’ Emma. Belen: "In amore presa in giro tante volte". E fa una dedica alle amiche. Gustavo Rodriguez, la dedica della figlia Cecilia: «Forza papà». Dalla moglie all'ex di Belen, tutti i messagg. Stefano De Martino, via un altro tatuaggio dedicato a Belen Rodriguez. La dedica di Belen Rodriguez a Santiago per i suoi 11 anni. Ne parlano su altre fonti

Belen, dolce dedica per il compleanno del figlio Santiago: il gesto dell’ex ‘nemica’ Emma - La showgirl argentina ha pubblicato sui social un messaggio commovente per i 12 anni di Santiago e non è mancata nemmeno la reazione della cantante. (libero.it)

Belen, il figlio Santiago compie 12 anni. La lettera toccante: «Fiera di te, tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi» - Santiago De Martino compie 12 anni. Il figlio nato dall'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggia insieme alla mamma, in attesa della ... (msn.com)

Belen Rodriguez: “Noi tre siamo potenti“. Il dolce messaggio, a chi è rivolto - Belen Rodriguez condivide sui social una speciale dedica rivolta ai suoi fratelli Jeremias e Cecilia: ecco cosa emerge da Instagram ... (361magazine.com)