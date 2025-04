Dilei.it - “Belen e Ignazio Moser hanno litigato”, l’indiscrezione che scuote la famiglia Rodriguez

Leggi su Dilei.it

Mentre si susseguono le voci e gli indizi circa una gravidanza di Cecilia, spunta un’inaspettata indiscrezione:sarebbero ai ferri corti. Tra i due ci sarebbe stata una lite pesante tanto da spingere i due cognati a non seguirsi più sui social, dove entrambi sono molto attivi anche per via delle loro attività di influencer. Una situazione a quanto pare complicata, che potrebbere la pace e la serenità e soprattutto il grande clima di unione e complicità che da sempre contraddistingue laargentina.PerchéI follower più attenti lo avevano già notato da qualche giorno:smesso di seguirsi su Instagram. La notizia è stata poi rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha fatto notare che dai due account sono spariti, praticamente all’improvviso, tutti i like reciproci.