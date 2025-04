Ilfattoquotidiano.it - Beko, Urso annuncia: intesa azienda-sindacati e tutti i siti salvi. Ma la firma non c’è e Siena si fermerà

Quantomeno si tratta di una fuga in avanti. No un vero e proprio bluff, perché in fondo la situazione è certamente migliore rispetto al punto di partenza. Ma le firme ancora non ci sono, imantengono un profilo bassissimo, parlando di un “testo preliminare” e in realtà una fabbrica resta appesa alla consueta ipotesi di reindustrializzazione che comporterà ammortizzatori sociali, altri esuberi e – si spera – una reale ripartenza alla fine delle ulteriori lacrime-e-sangue che verranno chieste alle lavoratrici e ai lavoratori. È questa la realtà dietro quella che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo, ha spacciato già come un’raggiunta trae imetalmeccanici nell’ultimo incontro sulla vertenza nata dall’annuncio di 1.935 esuberi da parte dell’turca con la chiusura di due fabbriche – Comunanza e– e di una linea di produzione a Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese.