Beko trova l'accordo con il Governo per 700 lavoratori ma continuano gli esuberi

Ci sono volute oltre 12 ore di trattativa, ma alla fine si èta la quadra per evitare il licenziamento di migliaia di dipendenti e la chiusura degli stabilimenti. Protagonista di questa ennesima crisi italiana è, multinazionale di elettrodomestici di proprietà del gruppo turco Arcelik che alla fine del 2024 aveva annunciato quasi 2milae la serrata di diversi stabilimenti e linee di produzione in Italia. Conraggiunto al Mimit tra, azienda e parti sociali, lo scenario migliora in parte vedendo glidimezzati, l’investimento di 300 milioni di euro nel triennio 2025-2027 e la reindustrializzazione dello stabilimento di Siena.trae ilCosì come riferito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy,raggiunto cone le parti sociali (Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Filcams, Fisascat, Uiltucs e Ugl terziario) potrà essere definitivo soltanto nella giornata di lunedì 14 aprile, dopo cioè che anche le assemblee deidell’azienda lo abbiano valutato e approvato.