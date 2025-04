Lanazione.it - Beko, la vertenza è al rush finale. Siena incassa garanzie sul futuro

: riunione-fiume del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy dove, da un incontro ’in ristretta’ all’altro, si è finalmente arrivati alla stesura di un’ipotesi di accordo da sottoporre al giudizio dei lavoratori prima della firma definitiva prevista lunedì 14 aprile proprio a Palazzo Piacentini. A rappresentare le istanze dei 299 lavoratori dello stabilimento di, Massimo Martini (Uilm), Daniela Miniero (Fiom Cgil), Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) con Stefano Borgogni, Carlo Bianco e Maurizio Matera della Rsu. La delegazione ha fatto sentire ancora una volta forte e chiara la voce dello stabilimentodi viale Toselli, l’unico in Italia destinato a cessare la produzione entro il 31 dicembre. Nessun tentennamento nelle richieste al sottosegretario Fausta Bergamotto e ai manager della multinazionale turca:sull’acquisizione del sito da parte di Invitalia e sulla ricerca di un nuovo investitore per la reindustrializzazione; incentivi "consoni" alle uscite volontarie (85mila euro la prima tranche); integrazione alla cassa a zero ore prevista per i prossimi due anni.