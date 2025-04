Lanazione.it - Beko di Siena, l’intesa: la acquistano Invitalia e il Comune, subito reindustrializzazione

, 9 aprile 2025 – Lo stabilimentodisarà acquistato dacon ile sarà avviatoil processo di. Lo riferiscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove stanotte è stato raggiunto l'accordo tra azienda, sindacati e ministero. Tutti i lavoratori - viene inoltre precisato - saranno tutelati con appositi ammortizzatori sociali. L'intesa, raggiunta nella notte al Mimit, prevede più di trecento milioni di investimenti e il mantenimento in attività di tutti gli stabilimenti e nessun licenziamento collettivo. "Siamo soddisfatti, lo posso dire con certezza, perché abbiamo condiviso un testo preliminare di accordo che sarà sottoposto all'assemblea dei lavoratori venerdì 11 aprile". Lo ha detto il segretario della Fim Cisl diGiuseppe Cesarano in merito all'intesa.