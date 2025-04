Beko c' è la svolta | stabilimenti salvi niente licenziamenti ed esuberi dimezzati

Beko (ex Whirlpool). Dopo oltre 12 ore di trattativa, nella notte è stato raggiunto al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) l'accordo tra azienda, sindacati e ministero per il salvataggio degli stabilimenti dislocati sul. Europa.today.it - Beko, c'è la svolta: stabilimenti salvi, niente licenziamenti ed esuberi dimezzati Leggi su Europa.today.it Arriva una bella notizia per i lavoratori italiani della(ex Whirlpool). Dopo oltre 12 ore di trattativa, nella notte è stato raggiunto al Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) l'accordo tra azienda, sindacati e ministero per il salvataggio deglidislocati sul.

Beko, salvi gli stabilimenti, investimenti per 300 milioni di euro. Intesa al Mimit - E’ stato raggiunta nella notte l’intesa per salvare gli stabilimenti italiani della multinazionale turca degli elettrodomestici Beko. Resteranno in funzione tutti gli stabilimenti, ridotti della metà ... (tg.la7.it)

Beko Europe, firmato l'accordo: salva Comunanza, salgono gli incentivi per le uscite volontarie - Firma nella notte ANCONA - In fondo a una lunga trattativa sbuca nella notte l’intesa tra azienda, sindacati e ministero delle Imprese e del Made in Italy su una bozza di accordo sul ... (msn.com)

Beko, raggiunta intesa azienda-sindacati: esuberi e stabilimenti, l’accordo - (Adnkronos) – È stata raggiunta questa notte a Mimit, dopo oltre dodici ore di trattativa, l'intesa tra Beko, sindacati e ministeri, che sarà ora sottoposta al consenso dei lavoratori. Lo riferiscono ... (msn.com)