Beko Acquaroli | Grazie al Governo Meloni il miglior risultato possibile

Il presidente della Regione marche, Francesco, commenta la conclusione della vertenza.“Nessuno stabilimentosarà chiuso, neanche nelle Marche, e non ci saranno licenziamenti collettivi. La vertenzaè stata certamente una trattativa difficile in uno scenario internazionale complesso, che ha visto le istituzioni a tutti i livelli e parti sociali fare fronte comune per salvaguardare un comparto strategico per l’Italia e per le Marche come quello degli elettrodomestici. L’esito dell’intesa raggiunta la scorsa notte,anche al ricorso lungimirante alla Golden Power da parte del, è unche non si è visto nel resto d’Europa ed è stato ilad oggi. Relativamente alle Marche, si era partiti infatti dall’ipotesi della chiusura dello stabilimento di Comunanza e da un taglio occupazionale superiore al 50%.