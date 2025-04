Beautiful streaming replica puntata 9 aprile 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, mentre Finn si dice devastato dall'assenza di Steffy e dei bambini, ma determinato a riunire la famiglia e a riavere sua moglie, il matrimonio di Hope è ormai in pezzi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

