Beach Soccer profumo di Mondiale | Viareggio protagonista

Leggi su Corrieretoscano.it

È unsempre più al centro della scena nel panorama delitaliano. Il commissario tecnico della Nazionale, Emiliano Del Duca, ha convocato ben cinque giocatori della Farmaèper il raduno in corso al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista del prossimoche si disputerà dall’1 all’11 maggio alle Seychelles. Si tratta di Camillo Augusto, Gianmarco Genovali, Gean Pietro, Alessandro Remedi e del giovane talento Matteo Santini.Il gruppo azzurro, che comprende in totale undici atleti con radici a, disputerà due amichevoli di lusso contro il Portogallo il 20 e 21 aprile a Funchal, nel weekend di Pasqua. Tra i convocati figura anche Matteo Cosci, classe 2002 cresciuto nella cantera dele oggi in forza al Città di Milano dopo l’esperienza con il Cagliari.