Bdm Banca-Università di Bari borsa di studio al progetto di ricerca sui rischi Esg nei processi aziendali

È stata assegnata a Tommaso De Carlo laditriennale in ambito Esg, co-finanziata da Bdme dall’diAldo Moro, per ilformativo e didal titolo “L’integrazione deiEsg neidelle banche” nell’ambito del Corso di Dottorato diin “Economia e Management”, afferente al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa per l’anno accademico 2024-2025, che si avvale anche delle risorse della Missione 4 “Istruzione e” del Pnrr.Ladinasce dalla Convenzione siglata dall’e dallanei mesi scorsi con l’obiettivo di sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. All’assegnazione hanno preso parte il rettore dell’degli Studi diAldo Moro, Stefano Bronzini, la direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Grazia Dicuonzo e il presidente di BdM, Pasquale Casillo.