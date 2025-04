Bayern Monaco-Inter l’MVP scelto dai tifosi non lascia dubbi | unico!

scelto l'MVP di Bayern Monaco-Inter per QatarAirway. Impossibile non assegnare il riconoscimento a un protagonista come lui.LA SCELTA – La serata in Baviera ha regalato grandissime soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Bayern Monaco-Inter, sfida dal grande valore che ha generato un alto grado di apprensione, è terminata nel migliore dei modi per la squadra di Simone Inzaghi. La vittoria, per 2-1 all'Allianz Stadium, non è l'unica nota stra-positiva del primo quarto di finale di Champions League. La prestazione corale, ricca di attenzione da parte di tutti i nerazzurri, e quella di una serie di singoli, non può che inorgoglire mister e tifosi. Proprio guardando alle individualità, una spicca su tutte e il fatto non stupisce assolutamente. Si tratta di Lautaro Martinez, che viene scelto come MVP di Bayern Monaco-Inter.

