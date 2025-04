Bayern Monaco-Inter IN tre punti | Inzaghi risponde con il Calcio

Bayern Monaco-Inter permette a Inzaghi di scrivere un’altra pagina di storia nerazzurra, seppur da festeggiare in silenzio. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo l’Andata dei Quarti di Finale di Champions LeagueMonaco DI BAVIERA – Primo atto che sorride all’l’Inter di Simone Inzaghi, che torna dalla Germania con un risultato positivo. Battuti di misura i padroni di casa del Bayern Monaco, allenati da Vincent Kompany, caduti sotto i colpi dei campioni d’Italia in carica. La resa dei conti a Milano, mercoledì 16 aprile, con l’ipotesi supplementari da considerare. Analizziamo Bayern Monaco-Inter (1-2) di Champions League in tre punti.Davide Frattesi esulta dopo la rete in Inter-Udinese di Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/Inter-News. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter IN tre punti: Inzaghi risponde con il Calcio Leggi su Inter-news.it permette adi scrivere un’altra pagina di storia nerazzurra, seppur da festeggiare in silenzio. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo l’Andata dei Quarti di Finale di Champions LeagueDI BAVIERA – Primo atto che sorride all’l’di Simone, che torna dalla Germania con un risultato positivo. Battuti di misura i padroni di casa del, allenati da Vincent Kompany, caduti sotto i colpi dei campioni d’Italia in carica. La resa dei conti a Milano, mercoledì 16 aprile, con l’ipotesi supplementari da considerare. Analizziamo(1-2) di Champions League in tre.Davide Frattesi esulta dopo la rete in-Udinese di Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/-News.

Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 23:17. Quarti Champions League, Bayern Monaco-Inter 1-2. Lautaro e Frattesi gol. HIGHLIGHTS. Bayern Monaco-Inter, probabili: Dimarco in panchina, gioca Carlos Augusto. Bayern Monaco-Inter 1-2: Lautaro e Frattesi avvicinano i nerazzurri alla semifinale di Champions. Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Dimarco, Bastoni, Lautaro Martinez, Kane e Neuer. Bayern - Inter, le formazioni ufficiali. Ne parlano su altre fonti

Bayern Monaco-Inter, top e flop: il tacco di Thuram, la classe di Lautaro, l'intramontabile Muller, l'esultanza di Frattesi - Da 4 anni il Bayern Monaco non perdeva all'Allianz Arena in Europa: a rompere questo primato ci ha pensato l'Inter di Simone Inzaghi che ha superato la squadra di Kompany 2-1, ... (msn.com)

Bayern-Inter 1-2: decide Frattesi, primo round Nerazzurro - Un gol di Davide Frattesi all'88' regala all'Inter un prezioso successo di misura sul campo del Bayern nell'andata dei quarti. (it.uefa.com)

Come cambia il futuro di Frattesi dopo il gol al Bayern Monaco - Entra e segna, facile no? La serata perfetta per l`Inter è firmata Davide Frattesi, che a un quarto d`ora dalla fine nella partita contro il Bayern Monaco nell`andata. (calciomercato.com)