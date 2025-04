Internews24.com - Bayern Monaco Inter da record: la partita di Champions League fa segnare numeri eccellenti

di Redazionefa il pieno di telespettatori su Sky Sport:di pubblico per la gara dei nerazzurriL’vince contro il.Ottimi ascolti sui canali Sky Sport per le partite di andata dei quarti di finale ditrae nerazzurri, che hanno raccolto complessivamente 1 milione 630 mila spettatori in Total Audience., alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 304 mila spettatori in Total Audience. Si tratta del miglior dato stagionale per unadi UC, adesso l’attesa è riposta per la gara di ritorno. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro.