Bayern Monaco Inter, corsi e ricorsi storici: Frattesi come Pandev

di Redazione: Stessa partita, stessa porta, stesso minuto e stessa esultanzaNel mondo del calcio, certi momenti restano impressi nella memoria collettiva e diventano parte della storia dei club. Il match traha regalato ai tifosi un déjà vu straordinario, in cui il giovane centrocampista Davidesi è trovato a rivivere l’emozione già provata da Goranin un contesto simile.Dopo 14 anni, iltorna a perdere in casa contro un’italiana in Champions League e ancora una volta sono i nerazzurri a riuscire nell’impresa storica.La decide il gol di Davide, esattamentefecenel 2011. La cosa sorprendente è che non solo entrambi i giocatori hanno segnato nello stesso stadio e nella stessa porta, ma anche nel medesimo minuto (88?): una coincidenza che ha fatto battere il cuore dei tifosiisti e ha evocato ricordi bellissimi.