Lanazione.it - Battaglia sulla "manovra". La mossa del centrodestra: "Sfiduciare la Proietti"

Ilcontinua a darefiscale passata da 90 a 52 milioni. E cerca di prendere in contropiede la maggioranza, che però alza il muro e si difende per portare a casa il risultato, ovvero il votostessa fissato per domani in Consiglio. L’opposizione, infatti, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti della presidente Stefania"fatta al di là dellapolitica ma nell’interesse dei cittadini e per difendere il ruolo delle istituzioni da atteggiamenti gravi e nebulosi" hanno spiegato ieri pomeriggio in una conferenza stampa i capigruppo Andrea Romizi (FI), Nilo Arcudi (Umbria Civica), Eleonora PAce (FdI) e la portavoce, Donatella Tesei (Lega). La mozione è arrivata a seguito di unafiscale definita "inutile, che ha creato un allarme sociale e non serve alla sanità ma ad altro" nonché dello "spauracchio ingiustificato" del commissariamento, Tesei ha chiesto di ritirare la"perché non serve a coprire un disavanzo di 34 milioni di euro".