Bastoni la gioia post Bayern Inter | Niente è facile il sacrificio ripaga – FOTO

Bastoni, la gioia post Bayern Inter: «Niente è facile, il sacrificio ripaga» La FOTO pubblicata sui social dal difensore nerazzurroGrandissima vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 il Bayern Monaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. Tra i protagonista della sfida, un grandissimo Alessandro Bastoni, ieri tra i migliori in campo nella squadra di Inzaghi. Il difensore ha voluto postare questa FOTO sul suo profilo Instagram, Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Alessandro Bastoni (@alessandroBastoni)«Nothing comes easy. Internews24.com - Bastoni, la gioia post Bayern Inter: «Niente è facile, il sacrificio ripaga» – FOTO Leggi su Internews24.com di Redazione, la: «, il» Lapubblicata sui social dal difensore nerazzurroGrandissima vittoria per l‘di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 ilMonaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. Tra i protagonista della sfida, un grandissimo Alessandro, ieri tra i migliori in campo nella squadra di Inzaghi. Il difensore ha volutoare questasul suo profilo Instagram, Visualizza questosu InstagramUncondiviso da Alessandro(@alessandro)«Nothing comes easy.

Bayern Inter, Bastoni lancia un messaggio: ora si può sognare davvero - Alessandro Bastoni è sicuro dopo la Vittoria contro il Bayern Monaco: il difensore dell’Inter fa sognare i tifosi con le sue parole. (spaziointer.it)

Biasin non ha dubbi: «Bastoni è un campione! Ecco perché…» - Biasin non ha dubbi: «Bastoni è un campione! Ecco perché…» Le parole del noto giornalista sulla prestazione del difensore Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato cosi post Bayern Inter ... (informazione.it)

Infortunio Bastoni, cosa filtra in casa Inter: salta il Bayern Monaco? - A fine primo tempo, Alessandro Bastoni è stato costretto a lasciare il campo per una botta al ginocchio. Cosa filtra in casa Inter. (spaziointer.it)