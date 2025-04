Bastoni a Inter Tv | Vittoria importantissima perché venivamo dalla mezza delusione di Parma dove abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile Avevamo tanta voglia di rivalsa

Bastoni, il difensore dell'Inter ed MVP di serata, ha commentato la Vittoria contro il Bayern Monaco

Alessandro Bastoni ha offerto ieri una prestazione eccezionale contro il Bayern Monaco, portando l'Inter alla Vittoria e conquistando il titolo di MVP della serata, che è stato annunciato a fine partita su Inter TV. Di seguito, le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI Bastoni – «Quanto era importante oggi? Tanto. Tanto perché venivamo dalla mezza delusione di Parma, dove abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile. Avevamo tanta voglia di rivalsa, il Bayern non perdeva in casa da quattro anni quindi questo dice tanto sulla squadra che abbiamo affrontato. Ma siamo consapevoli che la prossima settimana sarà ancora più dura di oggi. Se oggi la chiave è stata la fase difensiva di squadra? Sicuramente sì perché il Bayern ha giocatori offensivi fortissimi.

