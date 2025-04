Ilfattoquotidiano.it - “Basta lezioni nei container”: l’occupazione pacifica degli studenti del liceo Sabin di Bologna

“Non vogliamo più fare lezione nei”. A lanciare questo grido d’allarme sono glidel” diche hanno occupatomente la scuola per porre di nuovo al centro dell’attenzione l’annosa questione della mancanza di spazi. Da quattro anni venti classi sono costrette a fare lezione nei moduli allestiti dall’amministrazione dietro la sede principale in via Matteotti. Ma non solo. Altre tre classi sono costrette a ruotare dove di volta in volta c’è una sezione vuota. Un esempio? Se il lunedì mattina alle prime due ore la prima A va in laboratorio, questi ragazzi vanno al loro posto. E così ogni due ore circa cambiano: sono nomadi all’interno del loro istituto. Una situazione che nemmeno la preside Rossella Fabbri e tutti i professori sopportano con piacere, tant’è che pur prendendo le distanze dalla modalità della protesta, anche la dirigenza è solidale con i ragazzi.