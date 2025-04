Anteprima24.it - Basket, La Catillo batte Maddaloni e torna in vetta alla classifica

Tempo di lettura: 3 minutiLaSrl Cestistica Benevento fa suo lo scontro diretto per la prima posizione contro l’Unio, valevole per il recupero dell’ottava giornata di ritorno. Con questa vittoria, maturata al termine di uno scontro intenso e spettacolare, le cinghialesseno in, agganciando la Pol. Torretta e la stessa, quando manca soltanto una gara al termine della regular season. Apre le danze una tripla di Musto, che dà il via ad un primo tentativo di allungo da parte della, capace di toccare il +8 a metà quarto con due liberi messi a segno da Manganiello. Successivamente,prova a rientrare con Monda e Miraglia, ma le cinghialesse riescono a mantenere un buon margine, chiudendo la prima frazione sul 15-9. Nel secondo periodo, l’inerzia è ancora a favore delle locali, che continuano ad esprimere un buon gioco corale.