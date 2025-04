Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, il GMV cerca i play-off a Pontremoli

Pisa, 9 aprile 2025 – Chiude i battenti il campionato di2, ma tra le compagini pisane solo la IES, già certa da tempo della salvezza, pare al momento l’unica destinata al “rompete le righe”, mentre il CUS Pisa Cosmocare intraprenderà l’avventura dei-out per la permanenza in categoria ed il GMV sembra lanciato verso i-off. L’ultima giornata vede la IES in casa con la quotata Dinamo Rosignano, giovedì alle 20,15 al palasport, mentre il CUS gioca venerdì sul campo caldissimo di Volterra ed il GMV sabato a. GMV – Reduce da un netto successo nel posticipo con la forte Libertas Liburnia, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, si mantiene al terzo posto, a pari punti con la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno, con due punti in più di Rosignano e Volterra, con cui è in svantaggio nella classifica avulsa.