Basket Divisione Regionale 1 | Quarto stop consecutivo per Montemurlo e Vaiano

Non si arresta il momento estremamente complicato delle due formazioni pratesi impegnate nel campionato di1 di. Siacheinfatti incappano, in occasione della 27° giornata, nel. Partiamo dai Lions, sconfitti sul parquet amico dall’Ineos Manufactoring Sei Rose Rosignano per 96-90. Dopo un primo periodo equilibrato, gli ospiti sono bravi a costruirsi un vantaggio di +6 al 20’. Il riposo fa bene ai locali che, trascinati da un Lanari caldissimo (saranno ben 30 i suoi punti alla fine) e da un Riccio in grande spolvero (20 punti per l’ex Quarrata), recuperano e operano il sorpasso. La risposta dei livornesi tuttavia è immediata e con un contro parziale spediscono i biancorossi a -9 al 30’. La partita nell’ultima frazione regala emozioni e al PalaLions si respira già clima da playoff.