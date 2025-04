Basket di scena IES Pisa-Bellaria in gara due dei play-off di Promozione femminile

Pisa, 9 aprile 2025 – Appuntamento importante per gli appassionati della pallacanestro femminile Pisana: giovedì 10 aprile alle 21,30, nella palestra di Via Possenti, va infatti in onda gara due dei quarti di finale dei play-off del campionato di Promozione, tra le padrone di casa della IES e le ospiti di Bellaria Pontedera. LA SFIDA - Il derby provinciale è il quarto della stagione: nella regular season le due compagini si sono divise la posta, rispettando il fattore campo, con una vittoria più larga di Bellaria ed una risicata per la IES, fattore che si è verificato anche in gara uno dei play-off, vinta nettamente da Bellaria a Pontedera. Per le biancorosse Pisane di coach Salerno giunte quinte nella classifica finale, mentre Bellaria è arrivata quarta, si tratta di una prova senza appello, che prevede l'uscita di scena, in caso di sconfitta, e la disputa della bella a Pontedera, domenica alle 21 al PalaMatteoli, in caso di vittoria.

