Oasport.it - Basket, Champions League: Reggio Emilia crolla a Malaga in gara-1 dei quarti di finale

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di-1 deididellaballe in campo sono scesi i padroni di casa dell’Unicaja e l’Unahotels. Ecco come è andata.subito obbligata a inseguire dopo il buon inizio degli spagnoli che vanno prima sul 6-2 e poi sul 12-5 nei primi 4’ di gioco. Rispondono, però, glini che ricuciono il gap fino al -1, quando peròriallunga deciso nuovamente sul +7. Non si sbloccae gli spagnoli toccano la doppia cifra di vantaggio nell’ultimo minuto di gioco e primo quarto che si chiude sul 25-15.che prova a gestire la doppia cifra di vantaggio a inizio secondo quarto, ma poi Barford e Winston trovano un piccolo parziale per riportaresul -5.