Baseball, Fortitudo pronta a ripartire dopo il restyling.

Bologna, 9 aprile 2025 - Rinnovamento nel segno della continuità. E con l'ambizione, che è nel dna del club, di restare ai vertici del campionato di baseball. La Fortitudo, da questa stagione griffata Unipol, si presenta in Strada Maggiore, nei saloni di ConfCommercio-Ascom. "Questa è anche casa vostra - dice sorridendo il padrone di casa, il direttore generale di ConfCommercio-Ascomm, Giancarlo Tonelli -. Ormai è una tradizione". Anno zero o quasi, perché ci sono stati cambiamenti. Anche se molti volti sono gli stessi: sono variati i ruoli. C'è Giancarlo Pani, lo scorso anno vice presidente, oggi numero uno. C'è Daniele Frignani, che dal 2016 allo scorso anno era il manager, oggi è il direttore sportivo. C'è Fabio Betto, che era il braccio destro di Lele Frignani nonché il pitching coach.

