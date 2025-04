Unlimitednews.it - Baroni “Bodo/Glimt squadra complicata, ma la Lazio è pronta”

Leggi su Unlimitednews.it

(NORVEGIA) (ITALPRESS) – Affrontare la partita con gioia, facendosi trovare pronti per ottenere un risultato importante. E’ questo il mantra dell’allenatore della, Marco, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il. “Più le partite sono importanti e più devono essere la nostra festa. L’unico pensiero è di farsi trovare pronti, affrontare questi impegni con gioia e grande concentrazione, ovvero quello che serve per raggiungere l’obiettivo”, ha dichiarato il tecnico biancoceleste.Le condizioni in Norvegia saranno particolari, manon vuole scuse: “Il terreno o il freddo non devono essere un alibi, non ci sono solo le condizioni climatiche. Troviamo una, che ha qualità e ha messo in difficoltà squadre importanti”.