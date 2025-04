Barella commosso dal Cagliari Primavera | Avete realizzato uno dei miei sogni

Barella esulta dopo il trionfo del Cagliari Primavera in Coppa Italia contro il Milan: la grande gioia del centrocampista dell’InterIl Cagliari Primavera ha trionfato 3-0 contro il Milan nella finale della Coppa Italia. Al termine della partita, Nicolò Barella, il giocatore dell’Inter, ex calciatore del Cagliari e originario della Sardegna, ha fatto i complimenti ai ragazzi: «Sono contentissimo per voi, Avete esaudito un mio sogno, quello di vincere un trofeo con questa maglia» le parole del centrocampista nerazzurro.L’autore del gol che ha sbloccato la sfida, Vinciguerra, è il cognato di Barella. E Giulini, che ha partecipato al discorso ai giovani calciatori rossoblu, a Sportitalia ha voluto ringraziare così Barella: «Lo ringrazio per la sua presenza, ora andiamo insieme negli spogliatoi per fare i complimenti ai ragazzi». Internews24.com - Barella commosso dal Cagliari Primavera: «Avete realizzato uno dei miei sogni» Leggi su Internews24.com di Redazioneesulta dopo il trionfo delin Coppa Italia contro il Milan: la grande gioia del centrocampista dell’InterIlha trionfato 3-0 contro il Milan nella finale della Coppa Italia. Al termine della partita, Nicolò, il giocatore dell’Inter, ex calciatore dele originario della Sardegna, ha fatto i complimenti ai ragazzi: «Sono contentissimo per voi,esaudito un mio sogno, quello di vincere un trofeo con questa maglia» le parole del centrocampista nerazzurro.L’autore del gol che ha sbloccato la sfida, Vinciguerra, è il cognato di. E Giulini, che ha partecipato al discorso ai giovani calciatori rossoblu, a Sportitalia ha voluto ringraziare così: «Lo ringrazio per la sua presenza, ora andiamo insieme negli spogliatoi per fare i complimenti ai ragazzi».

Cagliari Primavera nella storia, i complimenti di Barella e Giulini.

