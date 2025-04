Barcellona Borussia Dortmund 1-0 LIVE | si rivede in avanti il Borussia ma Guirassy si perde il pallone nel momento decisivo

Barcellona Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Barcellona Borussia Dortmund, valevole per il quarto di finale d’andata di Champions League. Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsì, Balde; Pedri, . Calcionews24.com - Barcellona Borussia Dortmund 1-0 LIVE: si rivede in avanti il Borussia, ma Guirassy si perde il pallone nel momento decisivo Leggi su Calcionews24.com Allo stadio Olimpico Montjuic il match valido per il quarto di finale d’andata di Champions League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per il quarto di finale d’andata di Champions League.(4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsì, Balde; Pedri, .

Probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund/ Quote: Flick con i big (Champions League, 9 aprile 2025). Barcellona-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali. Barcellona-Borussia Dortmund: probabili formazioni, orario, arbitro e dove vederla in tv e streaming. Formazioni ufficiali Barcellona-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal, Sabitzer, Chukwuemeka, Adeyemi. Barcellona-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Barcelona - Dortmund, quarti di finale Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie. Ne parlano su altre fonti

Barcellona-Borussia Dortmund LIVE 1-0: Raphinha "ruba" il goal a Cubarsì e rischia di annullarlo - Barcellona-Borussia Dortmund 1-0 GOAL E AZIONI SALIENTI 26` GOAL - Cross dalla sinistra, a centro area Cubarsì anticipa tutti e batte Kobel, ... (msn.com)

Barcellona-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Barcellona-Borussia Dortmund (mercoledì 9 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata dei quarti di finale in Champions League.. (msn.com)

Diretta Barcellona-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Nell'andata dei quarti di finale di Champions League i blaugrana di Hansi Flick ospitano i gialloneri di Niko Kovac ... (tuttosport.com)