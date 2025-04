Ilrestodelcarlino.it - Bando sicurezza urbana a Bologna, 90mila euro di fondi: chi ha fatto richiesta

, 9 aprile 2025 – Sono 29 le domande e 34 le attività economiche che hanno chiesto il contributo per realizzare azioni con finalità di, promozione della vivibilità e cura dello spazio pubblico. Questi gli esiti dellanciato dal Comune nelle scorse settimane, rivolto ai commercianti per interventi di potenziamento dellae di promozione della vivibilità e cura dello spazio pubblico. Nuovoin arrivo Non solo. Luisa Guidone, assessora Economia di vicinato e Commercio, ha annunciato la preparazione di un nuovo– sulla falsa riga dei precedenti – che riguarderà i negozi colpiti dai cantieri della Linea Verde. "Confermiamo l’impegno di aggiungere risorse per le attività che risulteranno idonee – racconta Guidone –. Vogliamo permettere alle attività commerciali di non investire denaro di tasca propria per progetti che permettano loro di convivere con il cantiere".