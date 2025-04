Feedpress.me - Bando ISI: 29 mln per migliorare la sicurezza delle imprese e dei lavoratori siciliani

Leggi su Feedpress.me

Con il nuovoIsi l’Inail mette a disposizioneaziende che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, di cui oltre 29 milioni solo per l’Isola, per sostenere la realizzazione di progetti peri livelli di salute enei luoghi di lavoro. Il nuovoha introdotto alcune novità perl’efficacia degli interventi realizzati.