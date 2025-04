Banche a febbraio i prestiti alle famiglie +07%

Unlimitednews.it - Banche, a febbraio i prestiti alle famiglie +0,7%

ROMA (ITALPRESS) – Aal settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delleCentrali (SEBC), sono rimasti stabili sui dodici mesi (-0,3 nel mese precedente). Isono aumentati dello 0,7 per cento (0,4 nel mese precedente) mentre quellisocietà non finanziarie sono diminuiti del 2,1 per cento (come nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati dell’1,4 per cento (2,1 per cento in gennaio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 6,3 per cento (6,0 in gennaio). Lo rende noto la Banca d’Italia.Ai tassi di interesse suierogati nel meseper l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 3,58 per cento (3,50 in gennaio); la quota di questicon periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 7,6 per cento (11,4 nel mese precedente).