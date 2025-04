Bambino muore nel camper incendiato il padre che tentò di salvarlo accusato di omicidio colposo

camper di famiglia il 31 agosto 2023 sulla spiaggia di Bados, a pochi chilometri da Olbia. All'uomo, originario della Romania ma residente a Rimini, viene contestato il reato di omicidio colposo per non aver vigilato sul fornello da campeggio da cui è partito il rogo.L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato al 54enne e al suo avvocato, Antonello Desini. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, coordinate dalla pm Noemi Mancini.Il giorno della tragedia Daniel Imbuzan stava cucinando il pranzo fuori dal camper su un fornello da campeggio collegato a due bombole di Gpl: il tubo, poi rivelatosi difettoso, si staccò dalla bombola sprigionando una fiammata che, anche a causa del forte vento, avvolse il camper, all'interno del quale stava dormendo il figlio dell'uomo.

