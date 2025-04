Bambino in coma per il latte crudo presentato disegno di legge per vietare il formaggio ai minori di 10 anni

vietare la somministrazione di formaggio prodotto con latte crudo a bambini di età inferiore ai 10 anni e imporre l’etichettatura che avverta dei rischi per categorie di persone a rischio. È questo il contenuto del disegno di legge presentato da Dolores Bevilacqua, senatrice del M5s, e dal senatore Luigi Spagnolli, già sindaco di Bolzano, eletto per il centrosinistra e vicepresidente del gruppo Per le autonomie. La proposta è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama a cui ha preso parte Giovanni Battista Maestri, il papà di Mattia, il Bambino ridotto allo stato vegetativo otto anni fa, quando aveva 4 anni di età, perché infettato da escherichia coli, contenuto nel formaggio di cui era ghiotto, prodotto dal caseificio sociale Due Laghi di Coredo in Val di Non, in provincia di Trento. Ilfattoquotidiano.it - Bambino in coma per il latte crudo, presentato disegno di legge per vietare il formaggio ai minori di 10 anni Leggi su Ilfattoquotidiano.it la somministrazione diprodotto cona bambini di età inferiore ai 10e imporre l’etichettatura che avverta dei rischi per categorie di persone a rischio. È questo il contenuto deldida Dolores Bevilacqua, senatrice del M5s, e dal senatore Luigi Spagnolli, già sindaco di Bolzano, eletto per il centrosinistra e vicepresidente del gruppo Per le autonomie. La proposta è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama a cui ha preso parte GiovBattista Maestri, il papà di Mattia, ilridotto allo stato vegetativo ottofa, quando aveva 4di età, perché infettato da escherichia coli, contenuto neldi cui era ghiotto, prodotto dal caseificio sociale Due Laghi di Coredo in Val di Non, in provincia di Trento.

