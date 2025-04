Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli toglie ogni dubbio sui giudici | torna anche lui

torna anche lui": Ballando, Lucarelli toglie ogni dubbio sui giudici – Chi pensava che la sedia rossa della giuria di Ballando con le stelle fosse rimasta vuota, potrebbe doversi ricredere. Dopo l'assenza rumorosa nelle battute finali nell'edizione 2024 e una recente intervista che sapeva tanto di addio non detto, uno dei volti storici del programma sembrava ormai fuori dai giochi. A gettare benzina sul fuoco del mistero era stato proprio lui, parlando di una produzione che "avrebbe potuto anche decidere di non richiamarlo". Ma poi. è arrivata Selvaggia. ( dopo le foto) Leggi anche: Si sono lasciati dopo anni insieme e due figli: "Non potevamo continuare"Leggi anche: Ivana Trump e la passione per i reality: le partecipazioni che non tutti ricordano"Ballando con le stelle", Selvaggia Lucarelli toglie ogni dubbio sui giudici: torna anche lui Sì, proprio Selvaggia Lucarelli, che con la consueta nonchalance da cronista implacabile e regina dei social, ha lanciato un indizio grande quanto una pista da ballo: una story su Instagram che ha acceso gli animi dei fan più attenti.

