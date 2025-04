Juventusnews24.com - Bagni non ha dubbi: «Quarto posto? La Juve ha solo quell’obiettivo ma…». Poi su Thiago Motta risponde così

di RedazionentusNews24non hasulla squadra che si qualificherà in Champions League: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex calciatoreha parlato al Corriere di Bologna per analizzare la lotta alche vede protagonista anche la. Le parole anche sull’ex bianconero.PAROLE – «? Il Bologna è la mia preferita, poi c’è lache ha. Alla Lazio non era stato chiesto questo ma ora è lì, alla Roma forse sì, era uscita e ora è rientrata forte, mentre non penso molto alla Fiorentina. Direi che l’avversario dei rossoblù è la? Sarò telegrafico: Bremer che si rompe, i grandi acquisti che non hanno reso».Leggi suntusnews24.com