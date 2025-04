Badminton impresa di Giovanni Toti agli Europei | batte la tds n 8 e accede agli ottavi!

impresa di Giovanni Toti agli Europei di Badminton in corso di svolgimento a Horsens in Danimarca. L’azzurro è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale nel singolare maschile, dopo un’emozionante vittoria contro il belga Julien Carraggi, numero 49 al mondo e testa di serie numero otto. Toti si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 18-21, 21-15, 25-23 dopo un’ora e sei minuti di gioco. Adesso il nativo di Chiari andrà a caccia di un posto nei quarti di finale contro l’inglese Ethan Rose.Una vera e propria impresa quella dell’azzurro, che era partito malissimo nel match. Infatti Carraggi si era portato subito sul 6-0, ma subendo poi il clamoroso recupero del bresciano fino al 18 pari. Purtroppo da quel momento sono arrivati tre punti consecutivi per il belga, che si è preso così il primo set. Oasport.it - Badminton, impresa di Giovanni Toti agli Europei: batte la tds n.8 e accede agli ottavi! Leggi su Oasport.it Straordinariadidiin corso di svolgimento a Horsens in Danimarca. L’azzurro è riuscito a raggiungere glidi finale nel singolare maschile, dopo un’emozionante vittoria contro il belga Julien Carraggi, numero 49 al mondo e testa di serie numero otto.si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 18-21, 21-15, 25-23 dopo un’ora e sei minuti di gioco. Adesso il nativo di Chiari andrà a caccia di un posto nei quarti di finale contro l’inglese Ethan Rose.Una vera e propriaquella dell’azzurro, che era partito malissimo nel match. Infatti Carraggi si era portato subito sul 6-0, ma subendo poi il clamoroso recupero del bresciano fino al 18 pari. Purtroppo da quel momento sono arrivati tre punti consecutivi per il belga, che si è preso così il primo set.

