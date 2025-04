Badminton Europei Horsens 2025 | gran vittoria di Toti ko Caponio e Stiglich

Europei di Badminton 2025, di scena a Horsens, in Danimarca, che si apre con una gran vittoria di Giovanni Toti. Il bresciano classe 2000, protagonista la scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi, ha superato all’esordio la testa di serie numero otto del tabellone, il belga Julien Carraggi. L’azzurro si è imposto in rimonta in tre set, con il punteggio finale di 2-1 (18-21, 21-15, 25-23) in un’ora e sei minuti di gioco e al termine di un finale tiratissimo. Agli ottavi di finale Toti affronterà l’inglese Ethan Rose.Sempre nel tabellone singolare maschile, nulla da fare per l’altro azzurro Fabio Caponio. Il barese classe ’99 è uscito nettamente sconfitto dal confronto con il padrone di casa Magnus Johannesen: il danese si è imposto infatti con un perentorio 2-0 (21-11, 21-16), ponendo così fine al torneo dell’azzurro. Leggi su Sportface.it Seconda giornata dei Campionatidi, di scena a, in Danimarca, che si apre con unadi Giovanni. Il bresciano classe 2000, protagonista la scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi, ha superato all’esordio la testa di serie numero otto del tabellone, il belga Julien Carraggi. L’azzurro si è imposto in rimonta in tre set, con il punteggio finale di 2-1 (18-21, 21-15, 25-23) in un’ora e sei minuti di gioco e al termine di un finale tiratissimo. Agli ottavi di finaleaffronterà l’inglese Ethan Rose.Sempre nel tabellone singolare maschile, nulla da fare per l’altro azzurro Fabio. Il barese classe ’99 è uscito nettamente sconfitto dal confronto con il padrone di casa Magnus Johannesen: il danese si è imposto infatti con un perentorio 2-0 (21-11, 21-16), ponendo così fine al torneo dell’azzurro.

Badminton: European Championships, Toti è agli ottavi. Badminton: European Championship, cinque azzurri in Danimarca. Italia - Egitto di Volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Pallavolo. Lista Sport Olimpici - Olimpiadi Estive e Invernali. I progressi della squadra portoghese di pallamano maschile nella sua migliore campagna ai Mondiali di sempre. Alex VINATZER. Ne parlano su altre fonti

Badminton, Europei 2025: Corsini/Piccinin avanti nel doppio femminile - In archivio la giornata d'apertura degli Europei di badminton, in cui sono in campo tutte le specialità in quel di Horsens, in Danimarca. Un luogo, ... (oasport.it)

Badminton, Europei 2025: forfait di Viktor Axelsen, sei azzurri al via - Ad Horsens, in Danimarca, da martedì 8 a domenica 13 aprile, si disputeranno gli Europei individuali 2025 di badminton: la notizia della vigilia è il ... (oasport.it)

Døv badmintonstjerne klar til EM i Horsens - Når EM i badminton løber af stablen i Forum Horsens den 8.–13. april 2025, bliver det med en helt særlig deltager. Østrigske Katrin Neudolt, som er døv, stiller op i damesingle. Hun skriver dermed ... (dr.dk)