Azioni Apple crollate di oltre il 20% per i dazi La Casa Bianca auspica un rimpatrio della produzione di iPhone

dazi di Trump verso la Cina sta creando problemi a anche ad Apple, visto che il paese asiatico è il principale centro di assemblaggio dei telefoni iPhone. Anche per questo motivo, le Azioni del colosso statunitense sono crollate di oltre il 20% a Wall Street negli ultimi giorni, perdendo 700 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il valore di mercato della società è ora di 2.600 miliardi di dollari, sorpassata da Microsoft a 2.640 miliardi.Secondo alcuni media Apple avrebbe spedito aerei carichi di iPhone dall’India e dalla Cina prima dell’entrata in vigore delle tariffe, assicurandosi una certa disponibilità di smartphones. L’amministratore delegato Tim Cook, starebbe cercando di ottenere delle esenzioni dai dazi. La Casa Bianca però preme perché la catena produttiva dei cellulari venga spostata negli Usa. Ilfattoquotidiano.it - Azioni Apple crollate di oltre il 20% per i dazi. La Casa Bianca auspica un rimpatrio della produzione di iPhone Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Trump verso la Cina sta creando problemi a anche ad, visto che il paese asiatico è il principale centro di assemblaggio dei telefoni. Anche per questo motivo, ledel colosso statunitense sonodiil 20% a Wall Street negli ultimi giorni, perdendo 700 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il valore di mercatosocietà è ora di 2.600 miliardi di dollari, sorpassata da Microsoft a 2.640 miliardi.Secondo alcuni mediaavrebbe spedito aerei carichi didall’India e dalla Cina prima dell’entrata in vigore delle tariffe, assicurandosi una certa disponibilità di smartphones. L’amministratore delegato Tim Cook, starebbe cercando di ottenere delle esenzioni dai. Laperò preme perché la catena produttiva dei cellulari venga spostata negli Usa.

Apple in crisi pensa agli iPhone dall'India: persi 700 miliardi di dollari per i dazi Usa alla Cina. Superata da Microsoft. Allarme rosso per Apple: crollo del titolo e “Armageddon dei dazi” incombente. Meloni mette sul tavolo 25 miliardi per le imprese. Ue: «Bazooka sul tavolo». Trump: «So quello che sto facendo». Hong Kong crolla, apre a -3,76%, Tokyo a -2,6%. Apple, la crisi: persi 700 miliardi di dollari per i dazi Usa alla Cina. Superata da Microsoft, ora pensa agli iPhone dall'India. Borse mondiali impazzite, Apple ha perso in tre giorni il 20% del suo valore: 640mld. Il Dow Jones crolla di oltre 2.000 punti dopo che la Cina impone dazi di ritorsione; i titoli tecnologici guidano il crollo di Wall Street.. Ne parlano su altre fonti

Apple, la crisi: persi 700 miliardi di dollari per i dazi Usa alla Cina. Un iPhone ora potrebbe costare 3.500 dollari - Apple non è più l'azienda più preziosa al mondo. La colpa, neanche a dirlo, è dell'impatto dei dazi visto che è in Cina (alla quale Trump ha imposto ... (msn.com)

Allarme rosso per Apple: crollo del titolo e “Armageddon dei dazi” incombente - Analisi del mercato azionario: segnali di pericolo per il gigante tecnologico. I grafici indicano un futuro incerto. (it.benzinga.com)

Apple ha perso 640 miliardi di capitalizzazione di mercato in tre giorni, pari al 20% del suo valore azionario - La settimana nera di Apple: tra tariffe record, volatilità estrema e un crollo del 20% del valore azionario, l'azienda sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua storia recente ... (hwupgrade.it)