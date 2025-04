Axpo cresce in Italia in 25 anni generati 29 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Una crescita costante, che l'ha portata a occupare un posto di rilievo tra le imprese italiane per fatturato e a contribuire in maniera significativa al Prodotto interno lordo – nel 2023 per lo 0,43% – distribuendo al territorio risorse per quasi 9 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri di Axpo, che ha festeggiato i 25 anni in Italia presentando al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i risultati di una ricerca frutto della collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

