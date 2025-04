Avvicina la sua ex in strada e la minaccia arrestato grazie ai video della vittima

vittima di violenza da parte dell'ex marito ha chiesto telefonicamente l’intervento dei Carabinieri di Sassuolo, segnalando di essere stata Avvicinata in strada dall'ex. L'uomo, sottoposto a misura del divieto di Avvicinamento nei suoi confronti, l’aveva. Modenatoday.it - Avvicina la sua ex in strada e la minaccia, arrestato grazie ai video della vittima Leggi su Modenatoday.it Lunedì pomeriggio una donna giàdi violenza da parte dell'ex marito ha chiesto telefonicamente l’intervento dei Carabinieri di Sassuolo, segnalando di essere statata indall'ex. L'uomo, sottoposto a misura del divieto dimento nei suoi confronti, l’aveva.

