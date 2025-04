Avviata la pulizia straordinaria dell' arenile dopo le mareggiate FOTO

pulizia straordinaria dell’arenile di Pescara nella mattinata di mercoledì 9 aprile.In seguito alle forti mareggiate e agli eventi atmosferici delle ultime settimane, la società Ambiente Spa ha avviato un importante intervento di pulizia sulla battigia per rimuovere l’enorme. Ilpescara.it - Avviata la pulizia straordinaria dell'arenile dopo le mareggiate [FOTO] Leggi su Ilpescara.it È iniziata ladi Pescara nella mattinata di mercoledì 9 aprile.In seguito alle fortie agli eventi atmosfericie ultime settimane, la società Ambiente Spa ha avviato un importante intervento disulla battigia per rimuovere l’enorme.

Avviata la pulizia straordinaria dell'arenile dopo le mareggiate [FOTO]. Agnone Bagni, al via la pulizia dell’arenile dopo la segnalazione pubblicata. Mazara, Pulizia spiagge, il Comune, in gestione finanziaria provvisoria, affida il servizio. Rimozione detriti spiaggia arenile Pescara 9 aprile 2025. Bari, spiagge pulite all’alba e più cestini: il Comune si prepara all’estate. Ne parlano su altre fonti

Pescara, in arrivo la pulizia dell’arenile dopo le mareggiate: ecco le date e gli interventi previsti - Pescara avvia un'importante operazione di pulizia dell'arenile dopo le recenti mareggiate, garantendo spiagge accoglienti per la stagione balneare imminente e supportando i balneatori locali. (gaeta.it)

Formia Rifiuti Zero inizia l'attività di pulizia degli arenili - Prevista la rimozione dei rifiuti accumulati, il livellamento della sabbia e un'attenta opera di ripristino delle condizioni igieniche ottimali ... (latinaoggi.eu)

Pulizia delle spiagge libere a Formia: avviata una campagna di decoro ambientale per la stagione estiva - Questa prima pulizia straordinaria si inserisce in un contesto di attenzione sempre crescente verso l’ambiente e il decoro urbano, aspetti di particolare importanza per la città costiera. La scelta di ... (gaeta.it)