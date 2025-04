Aveva in casa quasi tre etti di hashish | denunciato 40enne per detenzione ai fini di spaccio

spaccio. La perquisizione svolta presso il suo domicilio ha confermato i sospetti facendo scattare la denuncia. L’operazione è stata portata a termine dalla. Anconatoday.it - Aveva in casa quasi tre etti di hashish: denunciato 40enne per detenzione ai fini di spaccio Leggi su Anconatoday.it SENIGALLIA – Il monitoraggio costante svolto dagli agenti in merito ai suoi movimenti ha portato a credere che fosse coinvolto in un giro di. La perquisizione svolta presso il suo domicilio ha confermato i sospfacendo scattare la denuncia. L’operazione è stata portata a termine dalla.

